Вратарь сборной России по пляжному футболу рассказал, как принял участие в Играх Будущего

Вратарь сборной России по пляжному футболу Денис Пархоменко объяснил, почему принял участие в Играх Будущего.

«За Phoenix выступали два человека, которых знаю лично — Роман Шишкин и Максим Казанков. С последним пересекались в Медиалиге, когда вместе защищали цвета «Наших парней». Познакомились, пообщались и поймали общую волну. Не скажу, что контактируем постоянно, но у Максима отложилось: я хороший парень и добротный вратарь. Буквально за несколько недель до Нового года он поинтересовался, не хочу ли попробовать себя в данном формате. А потом написал Шишкин. Сразу ответил согласием. Ради поездки в Казань пришлось отпрашиваться у руководства «Саратова» и главного тренера команды Юрия Крашенинникова, ведь она сейчас работает на сборах в Санкт-Петербурге. А я здесь пробую себя в фиджитал-футболе», — сказал Пархоменко RT.

Ранее российская команда одержала победу в фиджитал-гонках на Играх Будущего.