Леонов заявил, что следующим организаторам Игр Будущего будет проще

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов отметил важность проведения Игр Будущего в России.

«Нам удалось соединить, казалось бы, несоединимые субстанции — объединить классику с цифрой. Посмотрим, что будет дальше. Но это уже головная боль следующих организаторов, как всё это сделать, но мы задали стандарты. Нам удалось сформировать очень хороший мануал, я уверен, что будущим организаторам будет проще, потому что некие правила уже написаны», — цитирует Леонова ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялась церемония закрытия Игр Будущего.