Матыцин назвал Игры Будущего мегапроектом, который реализовала Россия

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что Игры Будущего 2024 года в Казани прошли на самом высоком уровне.

«Россия реализовала мегапроект. Атмосфера, которая царила при подготовке к Играм и особенно во время их проведения, показывает, что мир опять объединился, и это объединение — мирное», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он подчеркнул, что спорт не имеет границ, а молодёжь очень внимательно относится к новым тенденциям.

«Мы, со своей стороны, тоже должны внимательно относиться к мечтам молодёжи», — добавил Матыцин.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который прошёл в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимали участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее сообщалось, что в Казани состоялась церемония закрытия Игр Будущего.