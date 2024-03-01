Немов — о создании фиджитал-гимнастики: это не за горами

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал своё мнение о создании фиджитал-гимнастики.

«Это не за горами. Всё возможно. Десять лет назад саму идею фиджитал-спорта было представить себе нереально. Поэтому и в спортивной гимнастике могут заглянуть в будущее и создать собственный симулятор», — сказал Немов.

Он также высказался о том, будет ли это возможностью для ветеранов.

«Это намёк на меня? Ну, солнышко я ещё в состоянии крутить. Если поступят интересные предложения, от людей, отвечающих за фиджитал-спорт, завершившим карьеры, то почему бы их не рассмотреть? Всё возможно», — отметил он.

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