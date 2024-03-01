Немов: Игры Будущего делают мир немного лучше и добрее

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов высказал своё мнение об Играх Будущего в Казани.

«Мы только прилетели, не удалось посетить много соревнований. Но считаю, объединить людей — очень важно, особенно в сегодняшнее время. Мы организовываем Игры Будущего со знанием дела. Не только молодые люди, но и взрослые занимались представленными форматами. Данная затея делает мир немного лучше и добрее. Мы все являемся соучастниками большого дела, и это приводит к повышению настроения. Люди в Казани поймали одну волну.

Сравнение с Олимпиадой? Рано об этом говорить, всё же форматы проведения очень разные. В обычном спорте идёт больше физическая и психологическая нагрузка. В фиджитал всё по-другому. Тем не менее здесь всё равно присутствует накал страстей. А это очень важно. Все болеют и хотят победить. Когда соревнования закончатся, мы уже будем понимать их плюсы и минусы. Но плюсов, конечно, больше», — сказал Немов.

Ранее Вероника Степанова поделилась впечатлениями от Игр Будущего в Казани.