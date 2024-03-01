Первая в мире фиджитал-свадьба состоялась в Городе Игр Будущего

Первая в мире фиджитал-свадьба состоялась сегодня в Городе Игр Будущего в Казани.

В первый день весны Егор Орехов и Елена Муллагалиева решили провести церемонию заключения брака именно в Городе. Молодожёны рассказали, что, когда им поступило предложение провести свадьбу на Играх Будущего, они согласились не раздумывая, сообщает пресс-служба соревнований.

«У нас будет большое свадебное путешествие. И это здорово, что всё началось с Игр Будущего, эта площадка станет нашим отправным пунктом. Отсюда мы отправимся в наше большое и яркое будущее», — сказали Егор и Елена.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее первый заместитель министра спорта Азат Кадыров отметил высокий уровень организации Игр Будущего в Казани.