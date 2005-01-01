Азат Кадыров рассказал, что иностранные спортсмены впечатлены Играми Будущего

Первый заместитель министра спорта Азат Кадыров отметил высокий уровень организации Игр Будущего в Казани.

«У всех вызывает восхищение формат двоеборья, который предложен во всех дисциплинах. Все оценивают очень качественный высокий уровень организации и проведения мероприятия, включая все сервисы и сооружения», — цитирует Кадырова ТАСС.

Он признался, что накануне «наблюдал интересную картину, как ребята из Испании изучали, как мы сделали BMX-трек для соревнований».

«Говорили, что взяли на вооружение, будут делать так же в своей стране. Поэтому впечатление у всех максимально хорошее, я думаю, что все наслаждаются», — добавил Кадыров.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что испанский победитель Игр Будущего по фиджитал-BMX построит скейт-парк на призовые.