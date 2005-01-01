Испанский победитель Игр Будущего по фиджитал-BMX построит скейт-парк на призовые

Спортсмен испанской команды Chain Crew Майкл да Сильве планирует потратить призовые за победу в турнире по фиджитал-BMX на Играх Будущего в Казани на спортивное сооружение.

«Посмотрим, на что потратим призовые. Майкл себе построит скейт-парк во дворе в Испании. Огромные призовые, самые большие в моей жизни, мы счастливы», — цитирует партнёра испанца по команде, российского райдера Ирека Ризаева, ТАСС.

Участник Олимпийских игр 2021 года в Токио также признался, что ему очень понравилась организация соревнований.

«Просто космос, ощущения невероятные, не было мыслей, что мы победим, мы, конечно, к этому стремились, собралась невероятная сплочённая команда, получилось выиграть», — добавил Ризаев.

Chain Crew завоевала золотые медали турнира по фиджитал-BMX. За победу команда получит $52,5 тыс.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.