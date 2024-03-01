Шаташвили: мама думает, что когда включает трансляцию, мои команды обязательно терпят поражение

Стритболист Liga Pro Team Шалва Шаташвили рассказал о поддержке семьи на Играх Будущего в Казани.

«К сожалению, нет. У супруги не вышло из-за работы, хотя я очень хотел, чтобы она прилетела. Да и она сама тоже горела желанием. А родители вообще не любят смотреть матчи с моим участием. У мамы смешная позиция. Думает, что когда она включает трансляцию, мои команды обязательно терпят поражение. Видимо, примета сработала. За встречами Игр Будущего она не следила. Зато делал это папа. Регулярно созванивались. Он поздравлял, давал напутствия, мол, продолжайте в том же духе, бейтесь», — заявил Шаташвили RT.

Он также ответил на вопрос, как родственникам идея фиджитал-спорта.

«Честно говоря, толком не поняли, во что я вписался. (Смеётся.) А у меня всё просто: где играют в баскетбол, там есть я. И неважно, в каком формате», — добавил Шаташвили.

Полностью интервью Шаташвили читайте на сайте RT.

Ранее Шаташвили высказался о финальном матче с американской командой R10 Team.