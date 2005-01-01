Нагорный считает неправильным применение санкций к участникам Игр будущего

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта Никита Нагорный раскритиковал применение санкций к иностранным спортсменам из-за участия в Играх Будущего в Казани.

«Когда спортсмены приезжают, без политических высказываний и чего-то такого, а после этого на них накладывают санкции, то это нехорошая история», — цитирует Нагорного ТАСС.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике подчеркнул, что «такого не должно быть».

«Я всю свою жизнь мечтал стать олимпийским чемпионом, я стал. Мое мнение об Олимпиаде не изменилось, как воспринимал Игры как нечто невероятное и прекрасное, так и воспринимаю. Вопросы в руководителях, которые трактуют другое представление», — заключил Нагорный.

Федерация хоккея Латвии и Федерация хоккея Эстонии приостановили действие лицензий спортсменов, которые выступили на Играх будущего.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что испанский победитель Игр Будущего по фиджитал-BMX построит скейт-парк на призовые.