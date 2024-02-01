Участница гонок дронов из Сербии сообщила, как помогала соперникам во время тренировок

Участница гонок дронов из Сербии сообщила, как помогала соперникам во время тренировок

Участница команды Drone Village из Сербии Наталья Астахова призналась, что помогала соперникам из других стран разобраться в особенностях соревнований по гонкам дронов на Играх Будущего в Казани.

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«Здесь огромный свод правил, которые нужно соблюдать очень чётко, это очень строго контролируется. До начала гонок у нас было несколько тренировочных дней, мы все дружно им помогали. У них, разумеется, было очень много вопросов, мы на все отвечали», — цитирует Астахову ТАСС.

При этом она подчеркнула, что все спортсмены из Индии, Турции, Кореи, Китая — это очень сильные ребята, которые на мировом уровне занимают первую десятку мест.

«Но это всё в индивидуальных гонках. Я уверена, что ранее никто из них не участвовал в такого рода командных соревнованиях, поэтому сложно сказать, как они себя покажут», — добавила Астахова.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее игрок URAL BASKET Семён Дебда поделился эмоциями от победы в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.