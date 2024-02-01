Участница гонок дронов из Сербии сообщила, как помогала соперникам во время тренировок

Участница команды Drone Village из Сербии Наталья Астахова призналась, что помогала соперникам из других стран разобраться в особенностях соревнований по гонкам дронов на Играх Будущего в Казани.

«Здесь огромный свод правил, которые нужно соблюдать очень чётко, это очень строго контролируется. До начала гонок у нас было несколько тренировочных дней, мы все дружно им помогали. У них, разумеется, было очень много вопросов, мы на все отвечали», — цитирует Астахову ТАСС.

При этом она подчеркнула, что все спортсмены из Индии, Турции, Кореи, Китая — это очень сильные ребята, которые на мировом уровне занимают первую десятку мест.

«Но это всё в индивидуальных гонках. Я уверена, что ранее никто из них не участвовал в такого рода командных соревнованиях, поэтому сложно сказать, как они себя покажут», — добавила Астахова.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее игрок URAL BASKET Семён Дебда поделился эмоциями от победы в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.