Баскетболист Дебда — о третьем месте на Играх Будущего: в спорте иногда за победу мы отдаём здоровье

Игрок URAL BASKET Семён Дебда поделился эмоциями от победы в матче за третье место на Играх Будущего по фиджитал-баскетболу со Сбером.

«Очень классный турнир! Считаю, что наша команда показала великолепный результат. Надеялись, конечно, на большее. Всегда ведь хочется занять первое место. Но оступились в полуфинале. Сегодня же не оставили шансов соперникам.

Травма Деревянкина? Роман, к сожалению, получил травму. Он подвернул голеностоп. Но пока не знаем, насколько это серьёзно. В спорте иногда за победу мы отдаём здоровье.

Мы всегда стараемся играть жёстко. Игры такого плана, как 2х2 и 3х3, требуют больше физики, чем классический баскетбол.

Как потратим призовые? В России главное иметь квартиру. На первый взнос как минимум хватит.

Спасибо всем, кто болел за нас! Играем для вас, чтобы вы, зрители, получали эмоции. Это общая победа!» — сказал он.

В матче за третье место команда одержала победу над китайским MDMX.

Ранее сообщалось, что R10 Team USA и Liga Pro Team встретятся в финале фиджитал-баскетбола на Играх Будущего.