Дзюба заявил, что у него нет заготовленного вопроса для Путина

Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что у него нет подготовленного вопроса к президенту России Владимиру Путину.

«Я не знаю, мы с Путиным уже однажды поговорили очень мило, поэтому когда окажусь рядом с ним, что-нибудь скажу. А так — даже не стал бы придумывать чего-то», — передаёт слова Дзюбы корреспондент RT.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях участвуют более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее фиджитал-баскетболист из Франции объяснил, почему сам не собирается выходить на паркет.