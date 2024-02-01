Дзюба: сомневаюсь, что Россия сможет сделать аналог FIFA на достойном уровне
Нападающий московского «Локомотива» Артём Дзюба выразил сомнение, что Россия сможет сделать аналог FIFA на достойном уровне.
«Я, честно говоря, сильно сомневаюсь, что мы сможем сделать это на достойном и хорошем уровне (улыбается). Потому что те ребята давно этим занимаются, до сих пор некоторых что-то возмущает. А кто станет лицом игры, пусть выберут люди, у каждого свои кумиры», — передаёт слова Дзюбы корреспондент RT.
Ранее Дзюба высказал мнение, что фиджитал-футбол не сможет заменить реальный.