Дзюба не верит, что фиджитал-футбол заменит реальный в ближайшем будущем

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба высказал мнение, что фиджитал-футбол не сможет заменить реальный.

«Я не верю, что фиджитал-футбол заменит всем нам известный футбол. Интересно проводить полупрофессиональные соревнования, потому что это объединяет ребят, некоторые, например, физически не могут проиграть в настоящий футбол. Классно, что можно совмещать, ты можешь круто играть и виртуально, и вживую», — передаёт слова Дзюбы корреспондент RT.

Ранее Дзюба заявил о желании сыграть в фиджитал-футбол.