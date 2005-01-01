Дзюба заявил о желании сыграть в фиджитал-футбол

Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба рассказал, что хочет сыграть в фиджитал-футбол.

«Забавно. Формат фиджитал-футбола понравился, прикольный. Хотел бы попробовать? Интересно, да», — сказал Дзюба.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях участвуют более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее фиджитал-баскетболист из Франции объяснил, почему сам не собирается выходить на паркет.