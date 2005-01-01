Французский фиджитал-баскетболист рассказал, как получил визу для участия в Играх Будущего

Игрок французской команды по фиджитал-баскетболу Paris Phydgital Доминик Жантиль поведал, как он получил документ для въезда в Россию для участия в Играх Будущего.

«У меня есть виза, потому что я получил специальное приглашение на турнир от правительства России, приглашение было равнозначно визе автоматически. Мы полетели из Парижа в Стамбул, оттуда в Казань», — цитирует Жантиля ТАСС.

Он также подчеркнул, что «организация турнира потрясающая».

«Я никогда до этого не видел большего события. Изначально думал, что будет средне, но здесь очень высокий уровень. Надеюсь, что нашу команду пригласят на следующие Игры Будущего», — добавил Жантиль.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что Young победила HLS и стала чемпионом Warface + лазертаг на Играх Будущего.