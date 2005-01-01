Игрок команды ENEMY хочет победить на Играх Будущего 2025 года

Участник турнира «Мир танков» на Играх Будущего в составе российской команды ENEMY Кирилл Демьянков признался, что очень расстроен поражением в финале.

«Пока что мы разбиты, сложно что-то сказать, эмоции только негативные. Лично я очень хотел бы вернуться в следующем году за победой», — цитирует Демьянкова ТАСС.

ENEMY в финале уступила Beyond со счётом 1:7. Призовой фонд турнира составил $500 тыс.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее сообщалось, что Young победила HLS и стала чемпионом Warface + лазертаг на Играх Будущего.





