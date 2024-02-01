В команде по фиджитал-футболу «Бешикташ» рассказали, что знают Дзюбу

Игрок турецкой команды по фиджитал-футболу «Бешикташ» Джан Баран признался, что знает российского нападающего Артёма Дзюбу.

«Он играл в чемпионате Турции за «Адана Демирспор». Это великолепный игрок, очень сильный, хорошо завершает атаки», — цитирует Барана ТАСС.

Киберспортсмен признался, что всех участников соревнований очень тепло принимают в Казани.

«Мы счастливы быть здесь, организация очень хорошая. В нашей команде несколько игроков молодёжной команды «Бешикташа», футболисты основной команды давали нам советы по поводу турнира», — добавил Баран.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях участвуют более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее фиджитал-баскетболист из Мадагаскара заявил, что никогда не видел организации турниров, подобной Играм Будущего.



