Чернышенко призвал укреплять спортивный суверенитет России

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что Россия сегодня задаёт тренды мирового спортивного движения, и призвал укреплять спортивный суверенитет страны.

Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии тематического Дня спорта в рамках международной выставки-форума «Россия».

«Одна из главных задач сегодня — это укрепление спортивного суверенитета страны. Для отечественной спортивной сферы санкции и внешнее давление стали не только вызовом, но и создали возможности для роста в режиме многополярности. Это касается как профессионального, так и массового спорта», — заявил Чернышенко.

Он рассказал, что сейчас в спортивной жизни страны участвуют 77 млн человек, и выразил уверенность, что к концу десятилетия этот показатель достигнет 105 млн.

Чернышенко также сообщил, что церемонию открытия Игр Будущего в Казани посмотрели более 1 млрд человек.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.