Министр спорта Татарстана сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил о желании нескольких стран принять Игры Будущего.

«На самом деле мне известно, что уже несколько стран проявили интерес к тому, чтобы принять Игры в последующие годы», — приводит слова Леонова ТАСС.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее руководитель Игр Будущего сообщил о стопроцентной реализации билетов.