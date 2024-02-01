Руководитель Игр Будущего сообщил о стопроцентной реализации билетов

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров сообщил, что соревнования в Казани проходят при максимальной заполняемости трибун.

«По билетам у нас стопроцентный солд-аут. Мы приняли внутреннее решение немножко делать овербукинг билетов. То есть мы будем немного продавать билеты свыше стопроцентной квоты, — цитирует Столярова ТАСС. — Поэтому у нас на трибунах аншлаг, идём в плане, здесь никаких проблем не вижу».

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее спортсмен из ЮАР заявил, что Игры Будущего помогают людям с ограниченными возможностями.











