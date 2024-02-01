Спортсмен из ЮАР: Игры Будущего помогают людям с  ограниченными возможностями

Участник соревнований по кибатлетике в рамках Игр Будущего Майола Звелаке из ЮАР высоко оценил организацию и полезность соревнований в Казани.

«То, что здесь происходит, очень хорошо для таких людей, как я — людей с ограниченными возможностями. Благодаря этим играм мы можем доказать другим, что мы не бесполезные, что мы тоже многое умеем и можем», — цитирует спортсмена ТАСС.

По словам Звелаке, Казань — прекрасное место.

«Я надеюсь посетить его в следующем году на тех же играх, я очень счастлив быть здесь», — добавил южноафриканец.

В соревнованиях по кибатлетике состязаются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.