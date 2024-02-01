Нагорный заявил, что Путин делает всё необходимое для развития спорта

Глава Всероссийской федерации фиджитал-спорта, гимнаст Никита Нагорный заявил, что президент РФ Владимир Путин делает всё необходимое для развития спорта.

«Наш президент сегодня делает всё, я не знаю, что ещё нужно попросить. Россия сегодня имеет нереальные возможности. Сегодня для детей есть невероятное количество вариантов, куда идти», — приводит слова Нагорного ТАСС.

В Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года проходит инновационный международный турнир «Игры Будущего».

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее Нагорный рассказал о работе фиджитал-лаборатории на Играх Будущего.