Нагорный: фиджитал-лаборатория на Играх Будущего разработала 100 дисциплин

Президент Всероссийской федерации фиджитал-спорта, гимнаст Никита Нагорный рассказал о работе фиджитал-лаборатории на Играх Будущего.

«У нас есть фиджитал‑лаборатория на Играх Будущего, она состоит из экспертов, олимпийских чемпионов. Она разработала порядка 100 фиджитал‑дисциплин, которые будут всем интересны», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital) и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее баскетболист команды из США отметил отличную организацию Игр Будущего.