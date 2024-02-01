Аршавин: в «Зените» в моё время не играли в симуляторы, а только пили

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, кто в санкт-петербургской команде лучше всего играл на спортивных симуляторах.

«Раньше нравились различные футбольные менеджеры. Но вы, наверное, даже такие названия не знаете. А если брать симуляторы, то в последний раз играл ещё в NHL-96. В FIFA — очень мало. Кто в «Зените» был хорош по этой части? В моё время не играли. Только пили», — смеясь заявил Аршавин.

Ранее Аршавин поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр Будущего в Казани.