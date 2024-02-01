Аршавин: Фазель спросил меня, где мы нашли 107 красивых девушек на церемонию открытия Игр Будущего

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр Будущего в Казани.

«Было ярко, красочно, динамично. Гимн России. Сумасшедшие костюмы стран‑участников. Рене Фазель тоже обратил на это внимание, спросил меня, где мы нашли 107 красивых девушек. Я ответил, что Россия этим богата», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее Рене Фазель рассказал, как изначально воспринял идею об Играх Будущего.