Фазель: сначала воспринял идею Игр Будущего со скепсисом

Бывший глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель рассказал, как изначально воспринял идею об Играх Будущего.

«Для моего поколения это, конечно, непривычно. Честно говоря, сначала воспринял данную идею в целом скептически. Но за последние пять-шесть лет, что мы обсуждали это (а разговоры пошли ещё в Сочи), я стал позитивнее относиться к ней и теперь сам болею за фиджитал-спорт», — сказал Фазель.

Ранее стало известно, что Фазель с большим нетерпением ждёт Кубка Гагарина.