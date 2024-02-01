Эстония приостановила лицензии своих хоккеистов, участвующих в Играх будущего

Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий хоккеистов, принимающих участие в Играх будущего в Казани.

По информации Delfi, под санкции попали игроки команды «Вялк 494» Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия. При этом Кузнецов имеет опыт выступлений за сборную Эстонии.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Ранее Александр Кожевников посоветовал латвийским хоккеистам остаться в России после Игр Будущего.