Эстония приостановила лицензии своих хоккеистов, участвующих в Играх будущего
Эстонский хоккейный союз приостановил действие лицензий хоккеистов, принимающих участие в Играх будущего в Казани.
По информации Delfi, под санкции попали игроки команды «Вялк 494» Владимир Башкиров, Дмитрий Кузнецов и Отар Сакхокия. При этом Кузнецов имеет опыт выступлений за сборную Эстонии.
Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.
Ранее Александр Кожевников посоветовал латвийским хоккеистам остаться в России после Игр Будущего.