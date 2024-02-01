Аршавин разместил бы Головина на обложке российского аналога игры FIFA

Бронзовый призёр чемпионата Европы по футболу со сборной России Андрей Аршавин назвал футболиста, которого разместил бы на обложке российского аналога компьютерной игры FIFA.

«Будет ли Медиалига в российском симуляторе FIFA? О, кстати, хорошая идея! Почему нет? Если она останется популярной и востребованной, это можно только одобрить. Думаю, в настоящий момент дети знают блогеров лучше, чем футболистов. Кого можно было бы изобразить на обложке? Того, кто будет наиболее популярен на момент её выхода. Сейчас на эту роль замечательно подходит Александр Головин. Не стоит ли поставить моё фото? Нет, я уже старый», — передает слова Аршавина корреспондент RT.

Ранее Аршавин поделился ожиданиями от выступления «Зенита» во второй половине РПЛ.