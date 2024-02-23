Аршавин: «Зениту» нужно хорошо начать со «Спартаком», а дальше пойдёт как по накатанной

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от выступления санкт-петербургской команды во второй половине Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спокоен за команду, но посмотрим, как сложится. На мой взгляд, петербуржцы всё равно остаются фаворитами в борьбе за чемпионство, хотя «Краснодар» навязывает борьбу и даже лидирует в данный момент. Посмотрим, чем всё закончится. Главное, хорошо начать 2 марта со «Спартаком», а там уже пойдёт как по накатанной», — заявил экс-футболист.

Ранее Аршавин рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.