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Аршавин: «Зениту» нужно хорошо начать со «Спартаком», а дальше пойдёт как по накатанной

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Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин поделился ожиданиями от выступления санкт-петербургской команды во второй половине Российской премьер-лиги (РПЛ).
Аршавин: «Зениту» нужно хорошо начать со «Спартаком», а дальше пойдёт как по накатанной
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Спокоен за команду, но посмотрим, как сложится. На мой взгляд, петербуржцы всё равно остаются фаворитами в борьбе за чемпионство, хотя «Краснодар» навязывает борьбу и даже лидирует в данный момент. Посмотрим, чем всё закончится. Главное, хорошо начать 2 марта со «Спартаком», а там уже пойдёт как по накатанной», — заявил экс-футболист.

Ранее Аршавин рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.

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