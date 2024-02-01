Аршавин заявил, что ему обидно за Валиеву

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин рассказал о встрече с фигуристкой Камилой Валиевой на церемонии открытия Игр Будущего в Казани.

«Перед началом шоу мы все вместе находились в одной комнате. Просто разговаривали. Ничего особенного. Да, я знаю, что её дисквалифицировали на четыре года. Если честно, обидно за Камилу. Что тут ещё можно сказать…» — отметил Аршавин.

Ранее Александр Галлямов рассказал о собрании олимпийской команды после лишения золота, Валиева также присутствовала.