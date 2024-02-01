Аршавин — о фиджитал-футболе: эта идея точно зайдёт детям

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин высказал своё мнение о фиджитал-футболе.

«Здесь пока хейтить некого. Детишки совсем маленькие. Им это точно интересно. Мне кажется, юному поколению данная идея зашла. Вчера наблюдал за отборочными матчами «Футбола для дружбы» и, честно говоря, оказался впечатлён их эмоциями. Ребята стоят, переживают, нервничают, волнуются. Расстраиваются, когда уступают в симуляторе. Поэтому верю, детям точно зайдёт. Если же говорить о медиафутболе, то там пытаются перегнать обычный, на что рассчитывать изначально было глупо. У них должно быть своё место, где они продолжат вариться», — отметил он.

Ранее Аршавин заявил, что ему обидно за Валиеву.