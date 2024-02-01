Дацюк — об игре 3×3 на Играх Будущего: такой формат поможет нашему хоккею и юным игрокам

Хоккеист Павел Дацюк прокомментировал своё участие в матче звёзд на Играх Будущего в Казани.

«Фиджитал — что-то новое для меня. В приставку я не играл, всё время был во дворе. Сегодня у молодых ребят спрашивал, где кнопка «пас» и что нужно нажать. Они относились ко мне с уважением. Это здорово! Они старших слушались, хорошие у них родители. Я не планировал исполнять буллит. Просто руки сами пошли.

Формат 3×3? Это маленькая площадка. Я приветствую. Много интересных моментов и голов. Можно быстро отобрать шайбу, но и потерять. Надо быстрее мыслить. Я думаю, что это поможет нашему хоккею, юным игрокам.

Все сегодня молодцы! Их вратарь начал не очень, но потом собрался и помог команде», — сказал он.

Ранее Илья Ковальчук заявил, что Игры Будущего позволяют молодёжи совмещать приятное с полезным.