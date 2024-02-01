Ковальчук считает, что Игры Будущего позволяют молодёжи совмещать приятное с полезным

Нападающий ХК «Спартак» Илья Ковальчук высказался об Играх Будущего.

«Сегодня видел хоккей, мне понравилось. Видно, что ребята старались, было интересно. Сначала играли в приставку, потом в настоящий хоккей «3 на 3». Было много зрителей. Конечно, у этих Игр есть будущее. Это привлекает огромное количество молодежи, что в настоящее время я считаю очень важным», — цитирует Ковальчука ТАСС.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что Ковальчук, Дацюк и Зарипов сыграют в матче звёзд на Играх Будущего.