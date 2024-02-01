Матыцин: мы продолжаем сохранять диалог с международными федерациями

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о ситуации с отстранением российских спортсменов от международных стартов.

«Мы продолжаем сохранять диалог с международными федерациями. Они понимают, что без участия россиян теряют зрелищность и на трибунах, теряется интерес у спортсменов, потому что конкуренция не является реальной. И те медали, которые завоёвываются на чемпионатах мира, если там не присутствуют российские спортсмены, их цена становится гораздо ниже. Мы надеемся, что в ближайшее время большинство международных федераций примут соответствующее решение о допуске наших спортсменов, и, конечно, главным условием нашего участия являются равные права, которые не должны нарушаться никакими регламентами, требования, декларации не должны стать барьером для участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях», — заявил Матыцин.

8 декабря стало известно, что Международный олимпийский комитет допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в нейтральном статусе. На Игры попадут те, кто прошёл квалификацию в своих видах спорта. При этом атлеты не будут допущены к турнирам в командных соревнованиях.

Более того, российская символика будет запрещена в любом виде на официальных объектах и мероприятиях. А спортсмены не должны поддерживать СВО и быть связанными с военными ведомствами.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Олимпиада в Париже будет очень печальной.