Путин поблагодарил Минниханова за помощь в организации Игр Будущего

Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за помощь в организации «Игр будущего», отметив высокий уровень налаживания мероприятия международного уровня.

«Хотел Вас поблагодарить за помощь в организации вчерашнего мероприятия. Вот всё это как раз продолжается. Имею в виду спортивное событие. На высоком очень уровне сделано. Ну как обычно в Татарстане получается, вы умеете это делать», — цитирует Путина РИА Новости.

Торжественная церемония открытия Игр Будущего прошла в Казани 21 февраля. Путин дал старт международному мультиспортивному турниру — это первое в истории спортивное шоу в концепции фиджитал. До 3 марта 2 тыс. спортсменов из 107 стран будут соревноваться в 21 дисциплине за звание быть лучшими.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — «фиджитал» (physical + digital), а также проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков выразил надежду, что фиджитал-спорт не перетянет всё внимание с олимпийских дисциплин.