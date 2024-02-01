Поздняков надеется, что фиджитал-спорт не перетянет всё внимание с олимпийских дисциплин

Президент ОКР Станислав Поздняков надеется, что фиджитал-спорт не перетянет всё внимание с олимпийских дисциплин.

«Фиджитал полностью перетянет внимание с олимпизма? Хотелось бы, чтобы этого полностью не произошло. Если с помощью подобного формата соревнований молодые люди будут заниматься физической активностью, это пойдёт на пользу всем», — приводит слова Позднякова «Спорт-Экспресс».

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который проходит в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях принимают участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Узнать подробнее о фиджитал-спорте и об Играх Будущего можно на страницах спецпроекта RT.

Ранее Олег Матыцин высказался о международном мультиспортивном фиджитал-турнире «Игры Будущего».