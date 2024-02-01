Свищёв считает, что фиджитал-дисциплины не являются угрозой для классических видов спорта

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв ответил на вопрос, считает ли он фиджитал-дисциплины на Играх Будущего потенциальной угрозой для классических видов спорта в России.

«Как можно бояться прогресса? Конечно, большая часть классических дисциплин останется, а какие-то, возможно, и пропадут. Но тем видам спорта, которые достаточно популярны и нашли своё место в истории, ничего не угрожает. Не надо бояться ничего нового — это неотъемлемая часть наших детей, и надо вовремя консолидировать все нововведения. Всё в этом мире меняется, и новые дисциплины обретают жизнь», — заявил Свищёв RT.

Свищёв также рассказал о работе в Федерации кёрлинга России по созданию собственной фиджитал-дисциплины.

«Многие виды спорта сейчас пытаются активно интегрироваться в фиджитал. Кёрлинг тоже не остаётся в стороне, и полгода назад было принято решение по созданию такой дисциплины, как фиджитал-кёрлинг. Была создана специальная рабочая группа, которую возглавил Сергей Веневцев, руководитель нашей красноярской федерации. Мы тоже хотим быть прогрессивным видом спорта и понимаем, что в кёрлинг можно играть не только на льду, но и сидя за компьютером», — добавил он.

Ранее Свищёв поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр Будущего.