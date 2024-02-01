Свищёв: количество гостей на Играх Будущего говорит о том, что ни о какой изоляции России нет и речи

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв поделился впечатлениями от церемонии открытия Игр Будущего.

«Всё было очень необычно — имею в виду сам формат, зал и участников. Организаторы мероприятия вместе с режиссёрами действительно попробовали отправить нас прямиком в спортивное будущее и показать, каким же оно будет. Я смотрел на полноценный спектакль, что мне очень понравилось, как и представление стран. Это было весьма необычно. Не знаю, использовалось ли это где-то ещё в мире, когда девушки в колоритных национальных костюмах представляли свои страны», — сказал Свищёв RT.

По мнению депутата, количество участников и гостей Игр Будущего свидетельствует о том, что ни о какой изоляции нашей страны не может быть и речи.

«Многие говорили, что у этих соревнований нет будущего и они на один раз. Но, как мы видим, нас поддержали Казахстан и Узбекистан. Поэтому на ближайшие годы уж точно у Игр Будущего есть будущее», — добавил он.

Ранее Павел Колобков поделился мнением об Играх Будущего.