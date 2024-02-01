Колобков считает, что Игры Будущего уже охватывают весь спектр киберспортивных дисциплин

Колобков считает, что Игры Будущего уже охватывают весь спектр киберспортивных дисциплин

Бывший министр спорта России Павел Колобков ответил на вопрос о своём отношении к дисциплинам на Играх Будущего в Казани.

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«Это всё начиналось ещё при мне, когда я работал заместителем, а потом и министром спорта. Мы тогда признали эти направления и разработали для них все правила вместе с Федерацией компьютерного спорта. Dota и та же FIFA — это всё только программы, но их можно разделить внутри на несколько дисциплин. Думаю, на данный момент мы охватываем весь киберспортивный спектр и ничего нового придумывать пока не нужно.

Можно ли было бы попробовать придумать что-то и с фехтованием? Для молодёжи не нужно ничего создавать искусственно, в этом должна быть потребность и интерес. Это всё должно продаваться, и, конечно, стоит учесть рыночную составляющую», — заявил Колобков RT.

Ранее Колобков поделился мнением об Играх Будущего, церемония открытия которых прошла 21 февраля в Казани.