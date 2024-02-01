Колобков считает, что Игры Будущего уже охватывают весь спектр киберспортивных дисциплин

Бывший министр спорта России Павел Колобков ответил на вопрос о своём отношении к дисциплинам на Играх Будущего в Казани.

«Это всё начиналось ещё при мне, когда я работал заместителем, а потом и министром спорта. Мы тогда признали эти направления и разработали для них все правила вместе с Федерацией компьютерного спорта. Dota и та же FIFA — это всё только программы, но их можно разделить внутри на несколько дисциплин. Думаю, на данный момент мы охватываем весь киберспортивный спектр и ничего нового придумывать пока не нужно.

Можно ли было бы попробовать придумать что-то и с фехтованием? Для молодёжи не нужно ничего создавать искусственно, в этом должна быть потребность и интерес. Это всё должно продаваться, и, конечно, стоит учесть рыночную составляющую», — заявил Колобков RT.

Ранее Колобков поделился мнением об Играх Будущего, церемония открытия которых прошла 21 февраля в Казани.