Колобков — об Играх Будущего: хорошо, что Россия стала законодателем мод

Бывший министр спорта России Павел Колобков поделился мнением об Играх Будущего, церемония открытия которых прошла 21 февраля в Казани.

«Игры Будущего» — это весьма интересный проект и совершенно новая история в спорте. Не могу сказать, что за этим всё его будущее, но, несомненно, это одна из частей и особое направление, которое будет развиваться. Я уверен, что и традиционный спорт продолжит прогрессировать, но мы живём в новое время, и это будущее, которое очень быстро наступило. Что касается организации, Казань, как всегда, провела всё на высочайшем уровне. Это очень гостеприимный город, как и сама республика, у которой огромный опыт проведения подобных мероприятий, которые она печёт, как пирожки, и служит примером для других регионов», — сказал Колобков RT.

По мнению Колобкова, не стоит опасаться, что поколение молодых людей в нашей стране будет ориентировано исключительно на Игры Будущего.

«Игры Будущего надо отдельно прописать в нашем законодательстве, хотя там уже много что сделано. Наверное, не стоит смешивать их с классическими видами спорта, но мы же говорим не только о нём. Это и вопросы по умению программировать, работать с компьютером и информационными системами. Если посмотреть по сторонам, то можно увидеть, что наши дети сейчас сильно увлекаются всем этим. Это и называется прогрессом. Хорошо, что Россия стала неким законодателем мод в этом направлении. Как бы это всё ни было необычно для некоторых», — добавил он.

Ранее глава КХЛ Морозов назвал Игры Будущего новым витком в развитии спорта.