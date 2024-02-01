Глава Татарстана вручил Лукашенко орден Дружбы

Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил президенту Белоруссии Александру Лукашенко орден «Дуслык» (орден Дружбы).

«Может быть, даже и хорошо, что внешние обстоятельства нас толкнули ближе друг к другу. Мы перестали спорить на ровном месте. Мы поняли, что друзей у нас, в общем-то, немного (а может быть, настоящих и вообще нет) и что нам надо своё счастье создавать самим», — заявил Лукашенко.

Сегодня президент Белоруссии прибыл в Казань на открытие Игр Будущего.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи. 21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

Ранее сообщалось, что на открытие Игр Будущего в Казань прибыл президент Киргизии Жапаров.