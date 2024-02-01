Матыцин пригласил Индонезию принять участие в международных соревнованиях Игры БРИКС

Министр спорта России Олег Матыцин пригласил сборные команды Индонезии принять участие в международных соревнованиях Игры БРИКС в Казани, игры «Дети Азии» и Всемирные игры дружбы.

«Нам важна ваша поддержка и понимание нашей позиции в исключении любых форм дискриминации и политизации спорта. Подтверждением этому являются Игры Будущего, которые проходят в Казани в эти дни — участие в спортивной программе принимают спортсмены из более 100 стран, что подтверждает высокий уровень заинтересованности в данном формате соревнований по всему миру. Уверен, что этот опыт будет интересен и Индонезии как стране с большим числом молодёжи», — говорится на сайте Минспорта.

Напомним, что Игры Будущего проходят в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Ранее сообщалось, что вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин открыли фиджитал-центр в Казани.