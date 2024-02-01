Чернышенко и Матыцин открыли фиджитал-центр в Казани

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко и министр спорта Олег Матыцин посетили фиджитал-центр в Казани, который находится в Деревне спортсменов Универсиады.

20 февраля состоялась церемония открытия нового сооружения, которое включает в себя: зону физической активности с футбольным полем, площадку для стритбола и воркаута, зону цифровой активности.

Чернышенко также посетил объекты Игр Будущего: дворец единоборств «Ак Барс» и казанскую Академию тенниса.

«У нас сейчас исторический момент. Завтра в столице Татарстана пройдут первые в истории человечества Игры Будущего. Это совершенно новый формат, который по указу нашего президента проводится впервые и в России, и мире. Но движение фиджитал уже вовсю шагает по планете. У нас практически во всех субъектах организованы фиджитал-федерации. Интересно, что в 63 странах открыты представительства этого движения. То есть его уже не остановить.

Очень символично, что здесь, в Поволжском университете, создан фиджитал-центр. Открылся факультет фиджитал-спорта. Здесь будут готовить специалистов, которые помогут в создании методологических стандартов для того, чтобы в нашей стране люди ещё более гармонично развивались. Чтобы не было развития только в кибере или, наоборот, только в спорте. Такие центры, как этот, как раз дают такую возможность», — заявил вице-премьер РФ.

Игры Будущего пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта.

Ранее сообщалось, что московские волонтёры помогут в проведении Игр Будущего.