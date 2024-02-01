Свищёв: Федерация кёрлинга России ведёт работу по созданию собственной фиджитал-дисциплины

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв заявил о намерении организации создать собственную фиджитал-дисциплину.

«Я внимательно изучил, какие дисциплины присутствуют в этих соревнованиях: есть фиджитал-футбол, хоккей, баскетбол, но нет фиджитал-кёрлинга. Но могу с гордостью заявить, что сейчас при федерации этого вида спорта создано отдельное направление по созданию новой дисциплины — фиджитал-кёрлинга. Этим вопросом уже несколько месяцев занимается вице-президент организации Веневцев Сергей», — заявил он RT.

Ранее Свищёв рассказал о значимости проведения Игр Будущего для России.