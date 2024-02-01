Роднина — об Играх Будущего: страна, которая не имеет границ, не может быть изолирована

Депутат Госдумы России Ирина Роднина высказалась о скором старте Игр Будущего в Казани.

«У меня самые хорошие ожидания от предстоящего события. Приехало множество ребят-участников из других стран. Страна, которая не имеет границ, не может быть изолирована. А о том, что у России границ нет, говорил наш президент Владимир Путин. У любого подобного мероприятия присутствует не только спортивная направленность, но и гуманитарная и даже чисто личная: люди знакомятся и общаются», — заявила Роднина RT.

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию также призналась, что не может отнести себя к заядлым любителям фиджитал-спорта.

«Пристально за данным направлением не слежу, но должна заметить, что ещё в далёком 2004-м в Москве проводился турнир, который включал в себя гибрид настоящего и виртуального футбола. У каждого поколения есть свои интересы и кумиры. Игры Будущего — это точно больше увлечение молодых», — добавила она.

Ранее сообщалось, что московские волонтёры помогут в проведении Игр Будущего.