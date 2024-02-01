Минспорта Татарстана: за этими Играми — будущее, это следующий шаг
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал начало Игр Будущего в Казани.
«Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. Интерес есть не только в Татарстане, много зрителей приезжает из других городов. Есть и гости из других стран. За этими Играми — будущее, это следующий шаг. Здорово, что это движение родилось в нашей стране», — цитирует Леонова «СЭ».
Игры Будущего пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта. В проведении турнира будут помогать 1,5 тыс. волонтёров.
Ранее сообщалось, что московские волонтёры помогут в проведении Игр Будущего.