Первый вице-президент Зимбабве примет участие в открытии Игр Будущего в Казани

Первый вице-президент Зимбабве Константино Чивенга примет участие в качестве почётного гостя в официальном открытии Игр Будущего в Казани.

«Чивенга по приглашению правительства Российской Федерации прибывает для участия в качестве почётного гостя на открытие международного турнира «Игры Будущего», — приводит слова зимбабвийского посла в Москве Амброуза Мутинири The Herald.

Игры Будущего — инновационный международный турнир из 21 дисциплины, который пройдёт в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В соревнованиях примут участие более 2 тыс. атлетов из разных стран мира.

Игры Будущего объединяют состязания в физическом и цифровом измерениях — фиджитал (physical + digital) — и проверяют навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах.

Ранее первая трансляция Игр Будущего собрала на китайской платформе 7 млн зрителей.