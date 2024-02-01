Организаторы Игр Будущего не сталкивались с серьёзными проблемами при подготовке

Руководитель Игр Будущего Игорь Столяров рассказал, что организаторы турнира не испытывали проблем при подготовке к проведению соревнований.

«Пока серьёзных отказов и срывов не было, ожидается 294 команды из более чем 100 стран мира. В последнее время добавилось несколько дисциплин. Геополитика всё равно влияет, но мы стараемся выдержать всё, чтобы все вкатились в соревновательный процесс», — сказал Столяров на пресс-конференции.

Игры Будущего пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на десяти спортивных объектах в Казани и Сочи.

21 февраля пройдёт церемония открытия, 3 марта — церемония закрытия соревнований.

В столицу Татарстана уже прибыли около 1,4 тыс. человек из 60 стран.

Ранее Песков заявил, что Россия рада приезду зарубежных лидеров на Игры Будущего.